Об этом сообщила пресс-служба издания.
Отмечается, что он один из шести работников, у которых подтвердили заражение коронавирусом.
На “UA: РОВНО” Теремок работал 25 лет.
“Всегда был ответственным специалистом, приветливым коллегой, хорошым доброжелательным человеком и прекрасным семьянином”, – подчеркнули в пресс-службе.
- С 12 мая все работники ровенского филиала “Суспильного” перешли на дистанционный режим работы из-за подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у нескольких сотрудников вещателя.