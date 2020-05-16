В Ровно от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер инженер Ровенского филиала "Суспільного" Николай Теремок.

Об этом сообщила пресс-служба издания.

Отмечается, что он один из шести работников, у которых подтвердили заражение коронавирусом.

На “UA: РОВНО” Теремок работал 25 лет.

“Всегда был ответственным специалистом, приветливым коллегой, хорошым доброжелательным человеком и прекрасным семьянином”, – подчеркнули в пресс-службе.