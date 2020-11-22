В Ровно полиция предотвратила подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы и установила личности организаторов правонарушения.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Ровенской области.

Организатор предлагал избирателям деньги за предоставление фото заполненного бюллетеня конкретного кандидата. Какую именно сумму предлагали за проданный голос, в полиции не указывают.

Как сообщил заместитель начальника ГУНП Руслан Стрельбицкий, в полиции зафиксировано семь фактов фотосъемки бюллетеней: шесть непосредственно в областном центре и еще один – на избирательном участке в Квасилове (не был подтвержден).

Нарушители приглашены в Ровенский отдела полиции для дачи объяснений.

Напомним, в Киеве за пост мэра соревнуются Виктор Шакирзян (выдвиженец от партии Ровно вместе, набравший в первом туре 19,84% голосов) и Александр Третьяк (от Европейской солидарности, имел в первом туре 16,93% поддержки).

Всего по состоянию на 14:00 22 ноября в полицию Ровенской области поступило 14 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.