Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Ровенской области.
Организатор предлагал избирателям деньги за предоставление фото заполненного бюллетеня конкретного кандидата. Какую именно сумму предлагали за проданный голос, в полиции не указывают.
Как сообщил заместитель начальника ГУНП Руслан Стрельбицкий, в полиции зафиксировано семь фактов фотосъемки бюллетеней: шесть непосредственно в областном центре и еще один – на избирательном участке в Квасилове (не был подтвержден).
Нарушители приглашены в Ровенский отдела полиции для дачи объяснений.
Напомним, в Киеве за пост мэра соревнуются Виктор Шакирзян (выдвиженец от партии Ровно вместе, набравший в первом туре 19,84% голосов) и Александр Третьяк (от Европейской солидарности, имел в первом туре 16,93% поддержки).
Всего по состоянию на 14:00 22 ноября в полицию Ровенской области поступило 14 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
- Сегодня, 22 ноября, проходит повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин. Причиной для этого стало то, что ни один из кандидатов на должность городского главы не набрал 50% голосов избирателей.