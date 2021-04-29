Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Пожежників викликали у квартиру на верхньому поверсі шестиповерхового будинку на вулиці Меркела, що в центрі столиці.
Щонайменше 24 осіб було евакуйовано з будівлі в полум’ї, деякі постраждали від опіків і отруєння димом.
За словами мера Риги Мартіньша Стакіса, більшість жертв імовірно є іноземними туристами.
Він також додав, що квартира, розташована недалеко від центрального залізничного вокзалу, міститься я в державній будівлі та не має дозволу влади на використання за хостел.
- Раніше повідомлялося, що щонайменше 27 осіб загинули й 46 отримали поранення в результаті пожежі в лікарні з COVID-хворими Ібн Хатіба на південному сході столиці Іраку Багдада.