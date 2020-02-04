Офис Генерального прокурора Украины решил продлить досудебное расследование убийства журналиста Павла Шеремета на срок до четырех месяцев.

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Указано, что это позволит провести дополнительные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств преступления, в том числе “тщательную проверку выдвинутых защитой подозреваемых аргументов”.

“Предусмотренное законом продление срока досудебного расследования прежде всего необходимо для выполнения следователями… письменных указаний прокуроров от 28 января 2020 года о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе, тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов. Выдвинутые стороной защиты аргументы требуют дополнительного времени для их проверки, назначенные экспертизы и ряд следственных действий не могли быть завершены по объективным причинам из-за сложности уголовного производства”, – отмечается в сообщении.

Кроме того, следствие планирует провести еще ряд экспертиз, допросов, выемок и исследований документов.

Согласно закону, если прокурор удовлетворяет ходатайство следователя о продлении срока предварительного расследования, он определяет новый кратчайший срок, достаточный для нужд расследования.

“Поэтому прокурор для выполнения запланированных процессуальных действий принял решение о продлении срока предварительного расследования на срок до четырех месяцев”, – уточнили в пресс-службе.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.