Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
Указано, что это позволит провести дополнительные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств преступления, в том числе “тщательную проверку выдвинутых защитой подозреваемых аргументов”.
“Предусмотренное законом продление срока досудебного расследования прежде всего необходимо для выполнения следователями… письменных указаний прокуроров от 28 января 2020 года о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе, тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов. Выдвинутые стороной защиты аргументы требуют дополнительного времени для их проверки, назначенные экспертизы и ряд следственных действий не могли быть завершены по объективным причинам из-за сложности уголовного производства”, – отмечается в сообщении.
Кроме того, следствие планирует провести еще ряд экспертиз, допросов, выемок и исследований документов.
Согласно закону, если прокурор удовлетворяет ходатайство следователя о продлении срока предварительного расследования, он определяет новый кратчайший срок, достаточный для нужд расследования.
“Поэтому прокурор для выполнения запланированных процессуальных действий принял решение о продлении срока предварительного расследования на срок до четырех месяцев”, – уточнили в пресс-службе.
Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
- 29 января Офис генерального прокурора дал следователям полиции письменные указания о проведении дополнительных розыскных действий в деле об убийстве Павла Шеремета.
- Глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что министра Арсена Авакова могут уволить из-за дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета недостаточно доказательств, чтобы передавать его в суд.