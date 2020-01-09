Информация о звонке члена экипажа Boeing 737 своим родственникам в момент падения самолета МАУ в Иране не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

“Офис Генерального прокурора опровергает информацию, распространенную в Facebook о звонке члена экипажа рейса своим родственникам в момент падения самолета. Так, 8 января в соцсети была распространена информация о том, что один из членов экипажа рейса PS 752 Тегеран-Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом”, – сообщили в ведомстве.

В Офисе генерального прокурора отметили, что данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий.

Ранее стало известно, что самолет мог быть поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной в НАТО как Gauntlet.

Напомним, незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.