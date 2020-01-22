В Офисе Генерального прокурора не предоставили пострадавшим вследствие событий Революции Достоинства перечень следователей, которые после перевода в Государственное бюро расследований будут заниматься "делом Майдана".

Об этом идет речь в статье “Перезапуск ГБР. Как адвокат Януковича может получить доступ к делам Майдана”.

О проблеме с доступом к перечню следователей сообщила #Буквам один из адвокатов семей Небесной сотни Евгения Закревская. В общей сложности в ГБР были переведены 32 человека.

“Я знаю переведенных следователей только по производствам, в которых у меня есть пострадавшие. Это до десяти человек. В общем переведено из прокуратуры и Генпрокуратуры 32 человека. Но ни Офис Генпрокурора, ни ГБР не предоставили пострадавшим перечень фамилий переведенных. Хотя скрывать от потерпевших такую информацию по меньшей мере странно. Потому что они должны коммуницировать со следователями, поскольку они являются одним из источников информации. На самом деле мы не ожидали, что пострадавших так проигнорируют”, – подчеркнула Закревская.

Адвокат уточнила, что представители потерпевших подали соответствующие запросы, чтобы получить перечень имен следователей, но “ответа пока нет“.

По словам Закревской, пострадавшие уже узнали минимум об одном человеке, который был переведен в Госбюро расследований вне конкурса и при этом практически не работал по “делам Майдана”. Стоит отметить, что стаж работы по указанным делам должен был стать основным условием для перевода в ГБР без конкурса.

“Это заместитель Виктора Мисяка (экс-глава департамента процессуальных руководителей по “делам Майдана” Генпрокуратуры), который не успел проработать по “делам Майдана” и 4 месяца. А это было основное условие для того, чтобы попасть в ГБР вне конкурса. Сколько таких людей может быть – пока еще неизвестно. И на самом деле это то, чего боялись и мы, и депутаты: как будут проверять кандидатов на перевод, какими документами будут подтверждать стаж работы в майдановских делах”, – рассказала Закревская.

Адвокат добавила, что часть “майдановских” следователей таки перевелась в Госбюро расследований, и теперь есть шансы, что следствие не будет простаивать.

При этом возник новый риск: назначение на должность первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова – действующего адвоката экс-президента Виктора Януковича.