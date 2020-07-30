Об этом в комментарии “5 каналу” сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.
Он уточнил, что уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел.
“Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо”, – отметил Кривонос.
“Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны”, – добавил он.
Накануне стало известно, что правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.
В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны.
В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.
Как заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, примерно 14 задержанных в Беларуси боевиков ранее воевали на Донбассе.
А белорусское издание “Наша Нива” писало, что имена многих из задержанных под Минском боевиков можно найти в украинской базе “Миротворец”. Почти все они принимали участие в боевых действиях на Донбассе и причастны к группе “Вагнер”. Некоторые из них – уроженцы Донецкой и Луганской областей.
Как известно, наемники ЧВК “Вагнера” принимали участие в военных действиях на Донбассе против украинских войск, о чем неоднократно сообщала Служба безопасности Украины. Также СМИ сообщали об участии “вагнеровцев” в боях в Сирии.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что в Ливии на данный момент находятся 2000 бойцов ЧВК “Вагнера”. Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что “вагнеровцы” в Ливии оказывают военную поддержку силам Ливийской национальной армии.
- Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала материалы, свидетельствующие, что российские наемники и вооружения доставляются в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией министерства обороны РФ по заказу ООО “М Инвест” – коммерческой структуры “повара Путина” Евгения Пригожина.