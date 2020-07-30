Киев может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом в комментарии “5 каналу” сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Он уточнил, что уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел.

“Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо”, – отметил Кривонос.

“Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны”, – добавил он.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.

В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны.

В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.

Как заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, примерно 14 задержанных в Беларуси боевиков ранее воевали на Донбассе.

А белорусское издание “Наша Нива” писало, что имена многих из задержанных под Минском боевиков можно найти в украинской базе “Миротворец”. Почти все они принимали участие в боевых действиях на Донбассе и причастны к группе “Вагнер”. Некоторые из них – уроженцы Донецкой и Луганской областей.

Как известно, наемники ЧВК “Вагнера” принимали участие в военных действиях на Донбассе против украинских войск, о чем неоднократно сообщала Служба безопасности Украины. Также СМИ сообщали об участии “вагнеровцев” в боях в Сирии.