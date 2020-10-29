Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что решение КСУ о декриминализации ложного декларирования и полномочий НАПК является свидетельством наличия определенного "плана против украинской государственности".

Об этом он Данилов заявил во время срочного закрытого заседания СНБО под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.

Секретарь СНБО заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, “дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности”.

По его мнению, суд выступил “ледоколом” достижений на пути к европейской и евроатлантической интеграции и разрушает антикоррупционное законодательство.

Он напомнил, что ранее Конституционный Суд отменил закон о незаконном обогащении. В результате решения было закрыто немало громких уголовных производств.

“Такие действия суда имеют ряд не просто негативных, а катастрофических последствий как во внутре-, так и во внешнеполитическом измерении нашей страны. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений Украины с Евросоюзом, с нашим евроатлантическим сообществом”, — сказал он.

Данилов также обратил внимание на то, что решение было принято сразу после местных выборов. Это также, по его мнению, свидетельствуют о целеустремленности и продуманность антигосударственных действий.

Заметим, заявляя об определенном “плане” и “антигосударственных действиях” Данилов не высказывает обвинений в сторону кого-либо.

Президент Зеленский также предположил, что КСУ действовал под чьим-то влиянием, но не озвучивал никаких предположений.

“Я не уверен, что судьи Конституционного Суда сами решили сделать то, что они вчера совершили”, — говорится он.

Решение КСУ по НАПК и ложному декларированию

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании принял решение по делу о возможной несоответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О Государственном бюро расследований”, “О национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений “, Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины.

Своим решением суд отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнэ” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

[Kd_readmore url = ‘https: //bykvu.com/ua/mysli/voleiu-konstytutsiinoho-sudu-iak-deputaty-opzzh-i-maibakha-znyshchyly-vidpovidalnist-za-nedostovirne-deklaruvannia/’ title = ‘Волей Конституционного Суда Как депутаты ОПЗЖ и «Майбаха» уничтожили ответственность за недостоверное декларирование ‘]

29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Перед заседанием он обратился к правоохранителям.

На заседании Зеленский дал поручение безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добродетели судопроизводства в Конституционном Суде.

28 октября во исполнение решения КСУ НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Однако после заседания СНБО Кабинет министров обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей Назка.