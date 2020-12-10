Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Пользователи жалуются на работу Facebook в целом и на проблемы со входом в соцсеть, также есть трудности со входом и отправкой сообщений в Messenger.

В Instagram наибольшая часть проблем связана со входом и загрузкой фото и видео.

Больше всего проблема коснулась европейских стран. В частности, Польши, Дании, Бельгии, Франции и Великобритании.

В Украине больших проблем не зафиксировано.

  • Ранее сообщалось, что 12 ноября многие пользователи компьютеров Mac от Apple столкнулись с проблемами в работе своих устройств.