Об этом сообщают #Буквы, ссылаясь на информацию портала Downdetector, который отслеживает нарушения в работе популярных интернет-ресурсов.
Проблемы в работе мессенджера начались примерно в полночь.
Больше всего жалоб от пользователей поступает на невозможность подключиться к мессенджеру (67%). Также возникают проблемы с отправкой и получением сообщений (29%). Кроме того, у пользователей не получается залогиниться (3%).
Сбой в работе мессенджера в основном ощутили жители стран Европы, в том числе Украины, Италии, Германии, Франции, Испании, Германии, Великобритании и ряда других.
Также проблемы наблюдают жители России и Беларуси.
Пользователи в Северной и Южной Америке ощутили сбой в значительно меньшей степени.
Представители Telegram пока не публиковали официальные комментарии по данному поводу.
В последний раз о глобальном сбое в работе мессенджера сообщалось 25 сентября.
- Ранее сообщалось, что разработчики мессенджера Telegram начали тестировать функцию полноценного комментирования постов. Она будет доступна пользователям после обновления программы.