В ночь на воскресенье, 4 октября, в работе мессенджера Telegram вновь произошел масштабный сбой.

Об этом сообщают #Буквы, ссылаясь на информацию портала Downdetector, который отслеживает нарушения в работе популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе мессенджера начались примерно в полночь.

Больше всего жалоб от пользователей поступает на невозможность подключиться к мессенджеру (67%). Также возникают проблемы с отправкой и получением сообщений (29%). Кроме того, у пользователей не получается залогиниться (3%).

Сбой в работе мессенджера в основном ощутили жители стран Европы, в том числе Украины, Италии, Германии, Франции, Испании, Германии, Великобритании и ряда других.

Также проблемы наблюдают жители России и Беларуси.

Пользователи в Северной и Южной Америке ощутили сбой в значительно меньшей степени.

Представители Telegram пока не публиковали официальные комментарии по данному поводу.

В последний раз о глобальном сбое в работе мессенджера сообщалось 25 сентября.