Об этом сообщает российское информационное агентство “Интерфакс”.

По данным источников, пожар охватил бывший полигон. По всей видимости, взрываются неразорвавшиеся боеприпасы.

Из-за взрывов пришлось эвакуировать небольшой поселок, в котором проживает 25 человек, в 3 км от полигона.

Кроме того, на данный момент спасатели эвакуируют жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров.

По данным МЧС РФ, на место направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. В готовность также приведен самолет Ил-76.

  • В Луганской области 5 октября между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема возник новый пожар. Огонь вплотную приблизился к электростанциям, детонируют снаряды.