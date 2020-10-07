Об этом сообщает российское информационное агентство “Интерфакс”.
По данным источников, пожар охватил бывший полигон. По всей видимости, взрываются неразорвавшиеся боеприпасы.
Из-за взрывов пришлось эвакуировать небольшой поселок, в котором проживает 25 человек, в 3 км от полигона.
Кроме того, на данный момент спасатели эвакуируют жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров.
По данным МЧС РФ, на место направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. В готовность также приведен самолет Ил-76.
Боеприпасы продолжают взрываться на военном складе в Рязанской области. Огонь уже перекинулся на деревню Кузьминка-2. Ближайшие населённые пункты Желтухино и Шелемишево начали эвакуировать pic.twitter.com/OuiFHUtSWL
— NEWS.ru (@nws_ru) October 7, 2020
Из-за взрывов боеприпасов в Рязанской области пострадали два человека, они госпитализированы. Из 14 населенных пунктов вывезено почти две тысячи человек. На место пожара прибыл вице-губернатор, а глава МЧС уже в пути pic.twitter.com/ed0KSVHyto
— NEWS.ru (@nws_ru) October 7, 2020
- В Луганской области 5 октября между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема возник новый пожар. Огонь вплотную приблизился к электростанциям, детонируют снаряды.