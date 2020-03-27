Об этом сообщает Медуза.
“Впервые диагнозы поставили заболевшим в Мордовии и Дагестане. Всего в России коронавирус выявили у 1036 человек, в том числе у 703 человек в Москве”, – говорится в сообщение.
Отмечается, что в Москве зафиксирован один летальный случай. С начала эпидемии в Росии погибли трое человек.
Кроме того, за последние сутки из больниц выписали семь человек. Выздоровели уже 45 человек.
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