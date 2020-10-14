Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что в РФ зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса.

Об этом сообщалось в эфире канала “Россия 24”.

“Новосибирский центр “Вектор” зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса, “ЭпиВакКорона”… Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина – центра имени Чумакова”, – сказал Путин.

Сообщается, что вторая вакцина состоит из искусственно синтезированных фрагментов вирусных белков, через которые иммунная система человека учится распознавать и нейтрализовать коронавирус.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что вакцина не вызывает побочных эффектов и обладает “достаточно высоким” уровнем безопасности.

Она также заявила, что послерегистрационные клинические исследования вакцины центра “Вектор” проведут на 40 тысячах добровольцах, в том числе на 150 гражданах старше 60 лет.