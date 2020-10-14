Об этом сообщалось в эфире канала “Россия 24”.
“Новосибирский центр “Вектор” зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса, “ЭпиВакКорона”… Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина – центра имени Чумакова”, – сказал Путин.
Сообщается, что вторая вакцина состоит из искусственно синтезированных фрагментов вирусных белков, через которые иммунная система человека учится распознавать и нейтрализовать коронавирус.
Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что вакцина не вызывает побочных эффектов и обладает “достаточно высоким” уровнем безопасности.
Она также заявила, что послерегистрационные клинические исследования вакцины центра “Вектор” проведут на 40 тысячах добровольцах, в том числе на 150 гражданах старше 60 лет.
- Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна. Фаучи отметил, что прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было утвердительно говорить об эффективности вакцины.
- Тем не менее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключает возможности закупки российской вакцины против коронавируса, если она пройдет все испытания и будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.