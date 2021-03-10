В России с 10 марта начали замедлять скорость работы социальной сети Twitter из-за невыполнения требования об удалении "запрещенного контента".

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Роскомнадзор – российскую федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Роскомнадзор грозит полностью заблокировать Twitter в России. В ведомстве утверждают, что по состоянию на среду в соцсети есть более 3000 “запрещенных” в РФ публикаций.

Как информирует российское агентство “Интерфакс”, скорость работы сервиса микроблогов Twitter замедлена в России на всех мобильных и на половине стационарных устройств.

“С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к выполнению законодательства на территории РФ относительно Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса… Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств”, – говорится в заявлении Роскомнадзора.

В ведомстве добавили, что если Twitter продолжит игнорировать требования, то “меры воздействия будут продолжены” – “вплоть до блокировки”.

В ведомстве настаивают, что соцсеть с 2017 году не удаляет по требованию регулятора “контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств”. За это время Роскомнадзор направил в Twitter более 28 тысяч жалоб.

В ведомстве утверждают, что по состоянию на 10 марта не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией.

Как отмечает агентство Reuters, Twitter, как и другие американские соцсети, широко используются в России соратниками недавно приговоренного к тюремному заключению оппозиционера Алексея Навального.

С 2019 года Роскомнадзор добивается от Twitter информации о локализации персональных данных российских пользователей в РФ. С 2020 года российские суды начали штрафовать компанию за невыполнение этого требования.