В России предъявили обвинение Маркиву и объявили его в международный розыск

Российское следствие выдвинуло военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву обвинение в убийстве. Между тем итальянский суд оправдал украинца по указанному инциденту.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Страна-оккупант обвиняет Маркива в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова. Они погибли в ходе боевых действий на Донбассе.

По версии российского следствия, Маркив 25 мая 2014 возле Славянска (Донецкая область) якобы передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Андрея Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Уильяма Рогуелона.

Следственный комитет утверждает, что они передвигались в направлении железнодорожного переезда поселка Андреевка и Маркив якобы открыл огонь из автомата Калашникова, чтобы помешать им покинуть местность до артиллерийского обстрела.

“В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения”, – говорится в сообщении.

“Вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркиву совершении преступления, предусмотренного п.п.” е “,” ж “,” л “ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Маркив объявлен в международный розыск, по ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу “, – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Также сообщается, что обвинение в убийстве предъявлено с учетом “свидетельских показаний и других материалов уголовного дела”. Маркиву в России грозит пожизненное лишение свободы.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина превентивно направила в Интерпол предупреждения о возможной провокации со стороны России в отношении украинского нацгвардийця Виталия Маркива, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Авакова, Национальная полиция Украина системно мониторит информацию о так называемом деле Маркива.

11 декабря Национальное центральное бюро Интерпола в Украине направило в Генеральный секретариат международной организации уголовной полиции информацию о возможной попытке неправомерного использования информационной системы Интерпола.

В переданных Интерполу данных говорится, что в открытых источниках появилась информация о намерении Следственного комитета РФ объявить Маркива в международный розыск с использованием инструментов Интерпола. Это противоречит ст. 3 Устава организации и нарушает правила обработки информации, поскольку обвинения в адрес Маркива являются необоснованными и политически ангажированными.

Генеральный секретариат Интерпола подтвердил поступление информации и поблагодарил украинских коллег за сотрудничество.

“Генеральный секретариат подтверждает получение вашего сообщения, приведенного ниже, и хотел бы поблагодарить ваше бюро за постоянное участие в обеспечении целостности своих баз данных Интерпола”, – говорится в письме генерального секретариата организации.