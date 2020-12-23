В России предъявили обвинение Маркиву и объявили его в международный розыск

Covid-19 Украина

обновлено 23.12.2020 в 18:02

Всего:

989642 (+10136)

Болеют:

356810 (+10136)

Выздоровели:

615660 (+15372)

Умерло:

17172 (+275)

19:41 Джонатан Риз Майерс и Джон Малкович сыграли в триллере о пандемии
19:21 AstraZeneca подала документы для утверждения своей COVID-вакцины
19:01 В Кении обнаружили новый вид млекопитающих
18:59 В Украине из-за непогоды произошло более тысячи ДТП, погибли 13 человек
18:49 С китайского рынка, на котором продают собачье мясо, выкупили 29 щенков
18:38 В Малайзии обнаружили новый штамм COVID-19
18:22 «Слуги народа» предлагают Раде запретить рекламу на дорогах: детали законопроекта
18:20 Netflix показал, как песня о «чеканной монете» из «Ведьмака» звучит на разных языках
18:13 Gucci «одел» дом в пуховик в рамках коллаборации с The North Face
17:48 Сколько будет стоить проезд по платным дорогам: Кабмин принял решение
17:44 В Швейцарии начали вакцинацию от COVID-19 препаратом Pfizer и BioNTech
17:19 Фонд Порошенко и волонтеры закупили 50 кислородных концентраторов для украинских больниц
17:08 Кабмин утвердил финплан «Нафтогаза»: замечания Минфина не учли
Эксклюзив
17:00 Киев засыпало снегом: атмосферные фото
16:58 Маск рассказал, как однажды предлагал Apple купить компанию Tesla
16:38 Кабмин одобрил концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года: детали
16:31 Украина не получила финальный отчет Ирана о катастрофе МАУ, – Енин
16:02 Twitter «обнулит» подписчиков аккаунта президента после инаугурации Байдена
15:47 Шмыгаль назвал объекты, которые хотят выставить на приватизацию в 2021 году
15:27 Министр обороны Таран назвал требование о своей отставке «фальцетом»
14:42 Украина упростила порядок оформления вида на жительства для граждан Беларуси
Эксклюзив
14:25 Виталий Кличко приехал попрощаться с Кернесом
14:14 Месси побил рекорд Пеле, который держался более 40 лет
14:14 Детеныш морского льва сбежал из океана и прибился к порогу дома в Калифорнии
Эксклюзив
14:08 Тысячи харьковчан выстроились в длинную очередь, чтобы проститься с Геннадием Кернесом: фото
13:42 27 декабря состоится награждение победителей конкурса «Коронація слова» в номинации «Пісенна лірика»
Эксклюзив
13:38 В Киеве появились мемориальные доски Василию Стусу и Ивану Светличному: фото
13:14 Трамп пригрозил, что может не подписать законопроект о помощи в связи с COVID-19
13:10 Украина находится на 30 месте в Европе по смертности от COVID-19, – Степанов

В России предъявили обвинение Маркиву и объявили его в международный розыск

Российское следствие выдвинуло военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву обвинение в убийстве. Между тем итальянский суд оправдал украинца по указанному инциденту.

Среда, 23 декабря 2020, 18:25

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Страна-оккупант обвиняет Маркива в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова. Они погибли в ходе боевых действий на Донбассе.

По версии российского следствия, Маркив 25 мая 2014 возле Славянска (Донецкая область) якобы передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Андрея Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Уильяма Рогуелона.

Следственный комитет утверждает, что они передвигались в направлении железнодорожного переезда поселка Андреевка и Маркив якобы открыл огонь из автомата Калашникова, чтобы помешать им покинуть местность до артиллерийского обстрела.

“В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения”, – говорится в сообщении.

“Вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркиву совершении преступления, предусмотренного п.п.” е “,” ж “,” л “ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Маркив объявлен в международный розыск, по ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу “, – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Также сообщается, что обвинение в убийстве предъявлено с учетом “свидетельских показаний и других материалов уголовного дела”. Маркиву в России грозит пожизненное лишение свободы.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина превентивно направила в Интерпол предупреждения о возможной провокации со стороны России в отношении украинского нацгвардийця Виталия Маркива, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Авакова, Национальная полиция Украина системно мониторит информацию о так называемом деле Маркива.

11 декабря Национальное центральное бюро Интерпола в Украине направило в Генеральный секретариат международной организации уголовной полиции информацию о возможной попытке неправомерного использования информационной системы Интерпола.

В переданных Интерполу данных говорится, что в открытых источниках появилась информация о намерении Следственного комитета РФ объявить Маркива в международный розыск с использованием инструментов Интерпола. Это противоречит ст. 3 Устава организации и нарушает правила обработки информации, поскольку обвинения в адрес Маркива являются необоснованными и политически ангажированными.

Генеральный секретариат Интерпола подтвердил поступление информации и поблагодарил украинских коллег за сотрудничество.

“Генеральный секретариат подтверждает получение вашего сообщения, приведенного ниже, и хотел бы поблагодарить ваше бюро за постоянное участие в обеспечении целостности своих баз данных Интерпола”, – говорится в письме генерального секретариата организации.

Что известно о деле Маркива?

В 2017 году итальянские правоохранители арестовали украинского военного Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли.

Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин РФ Андрей Миронов погибли в мае 2014 года в районе поселка Андреевка близ Славянска Донецкой области. Они вместе с французским журналистом Уильямом Рогулоном (он получил ранение) попали под минометный огонь.

Защита Маркива отвергал обвинения в убийстве и настаивал на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

12 июля 2019 суд Павия признал служащего Маркива виновным. Он был приговорен к 24 годам заключения.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на решение итальянского суда по делу Маркива.

  • Апелляционный суд Милана 3 ноября принял решение удовлетворить ходатайство защиты Виталия Маркива и признал нацгвардейца не причастным к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе.
  • В тот же день нацгвардеец Виталий Маркив вышел из тюрьмы Опера в Милане. А 4 ноября он вернулся в Украину.
  • Впоследствии стало известно, что Виталий Маркив восстановился на службе в Национальной гвардии.
  • Накануне стало известно, что Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте украинского военнослужащего Виталия Маркива. Его обвиняют в якобы умышленном убийстве двух человек на Донбассе.
Теги: Віталій Марків, Арсен Аваков, Віталій Марків, обвинение, Россия

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться