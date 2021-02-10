Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

В РФ обвинили компанию в уклонении от уплаты таможенных пошлин в размере 3,1 млрд рублей (около 42 млн долларов).

Дело было открыто таможенной службой в декабре прошлого года.

В ФТС утверждают, что российское подразделение H&M не включило в декларации 2016-2019 годов часть лицензионных сборов, которые оно платит материнской компании.

В статье Bloomberg отмечается, что в 2019 году H&M выплатила 3,1 млрд рублей, чтобы покрыть расхождения, выявленные после аудита. Но это не предотвратило открытия уголовного дела.

Как сообщил агентству человек, осведомленный с этим вопросом, российскому подразделению H&M может грозить штраф, который вдвое превышает выявленное несоответствие, и даже тюремные сроки для топ-менеджеров.

Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила агентству наличие дела против российского подразделения компании (однако не смогла предоставить подробностей, поскольку не получала информации от российских властей).

В подразделении H&M сообщили российскому агентству “РБК”, что компания платит налоги в соответствии с “положениями и нормами международного права”, а также с “локальными положениями и нормами местного законодательства”.

Продажи H&M в России за предыдущий финансовый год, закончившийся 30 ноября, составили 6,23 млрд крон (745 млн долларов). У ритейлера есть 155 магазинов в РФ, что является его седьмым по величине рынком.

Ранее в России обвинили в уходе от налогов другую шведскую компанию – производителя косметики Oriflame. В 2014 году она была оштрафована в РФ на 1 млрд рублей.

СПРАВКА. H&M (Hennes & Mauritz) – шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой, штаб-квартира которой находится в Стокгольме и Нью-Йорке. H&M и его дочерние компании действуют в более чем 70 странах мира.