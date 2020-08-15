В России заявили о том, что первая партия вакцины от коронавируса готова. Количество доз, необходимое для обеспечения всех российских граждан, будет получено через год. В Германии, США и ВОЗ уже заявили, что не доверяют такой вакцине.

Об этом проинформировали в Минздраве РФ, сообщает российское издание РБК.

Разработкой вакцины занимались в Национальном исследовательском центре эпидемиологии имени Гамалеи.

“Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России”, – указано в сообщении.

Вакцина от коронавируса в России получила название “Спутник-V”. Ее необходимо вводить внутримышечно.

Вакцина – это две ампулы по 0,5 мл с первым и вторым компонентами действующего вещества.

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина будет активна на протяжении двух лет после инъекции. Первые партии вакцины отправятся в 10–15 регионов страны.

Пока что вакцина не прошла третью фазу клинических исследований на нескольких тысячах добровольцев. Все они будут участвовать в испытаниях амбулаторно. Они будут приходить в больницу, обследоваться и возвращаться домой.

Накануне, 11 августа, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которую планируют массово запустить в производство.

Он пояснил, что вакцинация от коронавируса в РФ должна проводиться исключительно добровольно.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что одновременно с запуском третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19 в Москве начнется ее ввод в гражданский оборот в нескольких регионах. Это будет приблизительно в конце 2020 – январе 2021 года.