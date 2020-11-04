Информацию подтвердили в Следственном комитете РФ.
Правоохранители сообщили о том, что двое вооруженных людей в масках ворвались в загородный дом Маругова (в деревне Аносино городского округа Истра), связали бизнесмена и его супругу Татьяну и начали требовать деньги. В итоге, они застрелили бизнесмена, а женщине удалось освободиться и вызвать полицию.
Преступники скрылись.
Маругов владел заводами “Мясная империя” и “Озерецкие колбасы”, потому его называли “Колбасным королем”.
Бизнесмена застрелили из арбалета, который преступники бросили на месте происшествия.
После убийства преступники сбежали на машине, которую вскоре бросили в одной из деревень.
Следственным отделом по г. Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя.
К слову, Маругов также владел ООО “Строй-проект”, ООО “СК Теплосеть”, был гендиректором ЗАО “Наска”, ООО “Легпромактивы” и других предприятий.
В июле 2019 года сын Маругова Александр погиб в ДТП в Москве. Молодой человек ехал на мотоцикле и столкнулся с такси, оба транспортных средства загорелись.