2 ноября стало известно о смерти российского бизнесмена Владимира Маругова, которого называли "Колбасным королем". Его застрелили в банке собственного дома из арбалета.

Информацию подтвердили в Следственном комитете РФ.

Правоохранители сообщили о том, что двое вооруженных людей в масках ворвались в загородный дом Маругова (в деревне Аносино городского округа Истра), связали бизнесмена и его супругу Татьяну и начали требовать деньги. В итоге, они застрелили бизнесмена, а женщине удалось освободиться и вызвать полицию.

Преступники скрылись.

Маругов владел заводами “Мясная империя” и “Озерецкие колбасы”, потому его называли “Колбасным королем”.

Бизнесмена застрелили из арбалета, который преступники бросили на месте происшествия.

После убийства преступники сбежали на машине, которую вскоре бросили в одной из деревень.

Следственным отделом по г. Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя.

К слову, Маругов также владел ООО “Строй-проект”, ООО “СК Теплосеть”, был гендиректором ЗАО “Наска”, ООО “Легпромактивы” и других предприятий.

В июле 2019 года сын Маругова Александр погиб в ДТП в Москве. Молодой человек ехал на мотоцикле и столкнулся с такси, оба транспортных средства загорелись.