Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
“Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании “Московский школьник”, принадлежащей Евгению Пригожину”, – заявила Ярмыш.
Она отметила, что 27 августа – через неделю после отравления Навального – приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета политика.
Ярмыш напомнила, что в октябре 2019 года суд взыскал почти 88 млн рублей с продюсера “Навальный LIVE” Любови Соболь, Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией в пользу “Московского школьника”. Навальный и Соболь обвиняли комбинат в отравлении детей некачественной едой.
Сам “повар Путина” Пригожин отрицает связь с “Московским школьником”.
Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020
Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.
2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.
7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.
- В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный, сообщили, что оппозиционера отравили ееще до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.
- Алексей Навальный потребовал от правоохранителей из РФ вернуть ему одежду, снятую в больнице Омска. Он отметил, что это важная улика.
- Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали ввести санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
- Президент России Владимир Путин предположил, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог самостоятельно принять токсин из группы “Новичок”, что привело к коме.