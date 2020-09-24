Квартиру российского оппозиционера Алексея Навального арестовали, пока он был в коме из-за отравления "Новичком".

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

“Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании “Московский школьник”, принадлежащей Евгению Пригожину”, – заявила Ярмыш.

Она отметила, что 27 августа – через неделю после отравления Навального – приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета политика.

Ярмыш напомнила, что в октябре 2019 года суд взыскал почти 88 млн рублей с продюсера “Навальный LIVE” Любови Соболь, Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией в пользу “Московского школьника”. Навальный и Соболь обвиняли комбинат в отравлении детей некачественной едой.

Сам “повар Путина” Пригожин отрицает связь с “Московским школьником”.

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020

Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.