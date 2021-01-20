Covid-19 Украина

обновлено 21.01.2021 в 13:02

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В российской «Лиге смеха» Зеленского будут выступать команды с «ДНР»

В российской версии украинского проекта "Лига Смеха", правами на торговую марку которого владеет президент Владимир Зеленский, примут участие команды из оккупированных Донецка, Керчи и Симферополя.

Среда, 20 января 2021, 01:23

Об этом сообщается на сайте Международного союза КВН в Порядке выступлений команд на кастинг-фестивале “Лига Смеха”.

В списке команд-участниц кастинга коллективы “Дуэт имени нет” и “Все Пуteam” указаны как жители Донецка из “Донецкой народной республики”.

Отметим, что кастинг состоится 25-27 января в московском Доме КВН.

Сейчас на кастинг нового проекта  СТС зарегистрировались пять команд из материковой части Украины: “МУА Планета земля”, “Сборная медиков” (Одесса), “Сборная Одессы”, “Падик 19” (Запорожье), “Подруги твоего парня” (Харьков ) и две – из оккупированного Россией Крыма: B.A.N.G. (Керчь) и “Эльвад Вагнер” (Симферополь).

Напомним, на телеканале СТС в 2021 году выйдет собственная версия украинского проекта “Лига Смеха”. О запуске “Лиги смеха” на российском телевидении во время прямого эфира рассказали редакторы Международного союза КВН Тимофей Куц и Евгений Донских.

Теги: Владимир Зеленский, Росія, Квартал 95, ДНР

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