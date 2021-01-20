В российской «Лиге смеха» Зеленского будут выступать команды с «ДНР»

Об этом сообщается на сайте Международного союза КВН в Порядке выступлений команд на кастинг-фестивале “Лига Смеха”.
В списке команд-участниц кастинга коллективы “Дуэт имени нет” и “Все Пуteam” указаны как жители Донецка из “Донецкой народной республики”.
Отметим, что кастинг состоится 25-27 января в московском Доме КВН.
Сейчас на кастинг нового проекта СТС зарегистрировались пять команд из материковой части Украины: “МУА Планета земля”, “Сборная медиков” (Одесса), “Сборная Одессы”, “Падик 19” (Запорожье), “Подруги твоего парня” (Харьков ) и две – из оккупированного Россией Крыма: B.A.N.G. (Керчь) и “Эльвад Вагнер” (Симферополь).
Напомним, на телеканале СТС в 2021 году выйдет собственная версия украинского проекта “Лига Смеха”. О запуске “Лиги смеха” на российском телевидении во время прямого эфира рассказали редакторы Международного союза КВН Тимофей Куц и Евгений Донских.
- Ранее сообщалось, что российский телеканал “СТС” покажет новый сериал украинской студии “Квартал 95” под названием “Папик”.