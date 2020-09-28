Об этом сообщает румынская служба “Радио Свобода”.
Сообщается, что 57-летний Алиман должен был переизбраться уже на третий срок, но в начале сентября заболел коронавирусом и 17 сентября скончался в больнице в Бухаресте.
Несмотря на это, социал-демократы продолжали за него агитировать, чтобы в случае его победы провести повторное голосование.
У Алимана было двое соперников ㅡ от “Партии народного движения” и “Альянса либералов и демократов за Европу”.
Избиратели поддержали покойного мэра и отдали за него 1020 голосов из 1600.
После выборов горожане пришли на могилу Алимана, чтобы поздравить с победой и почтить его память.
Теперь в Девеселу проведут повторные выборы, а до этого момента обязанности мэра будет исполнять его заместитель.
- Ранее сообщалось, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заболел коронавирусом COVID-19.