В городе Девеселу в Румынии на местных выборах переизбрали мэра Иона Алимана, кандидата от социал-демократов, несмотря на то, что он умер от коронавируса за 10 дней до голосования.

Об этом сообщает румынская служба “Радио Свобода”.

Сообщается, что 57-летний Алиман должен был переизбраться уже на третий срок, но в начале сентября заболел коронавирусом и 17 сентября скончался в больнице в Бухаресте.

Несмотря на это, социал-демократы продолжали за него агитировать, чтобы в случае его победы провести повторное голосование.

У Алимана было двое соперников ㅡ от “Партии народного движения” и “Альянса либералов и демократов за Европу”.

Избиратели поддержали покойного мэра и отдали за него 1020 голосов из 1600.

После выборов горожане пришли на могилу Алимана, чтобы поздравить с победой и почтить его память.

Теперь в Девеселу проведут повторные выборы, а до этого момента обязанности мэра будет исполнять его заместитель.