В Румынии под полом дома в сельской местности были обнаружены около 200 старинных книг, похищенных в 2017 году со склада в Лондоне.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Операцию провела британская полиция в сотрудничестве с румынскими коллегами.

Ценные книги полиция нашла 16 сентября в румынском селе в уезде Нямц (под полом одного из домов).

Общая стоимость около 200 книг оценивается в более чем 2,5 млн фунтов стерлингов (3,2 млн долларов).

Среди них есть первые издания трудов Галилео Галилея и Исаака Ньютона (датируются XVI и XVII веками).

Кроме того, в обнаруженную коллекцию входят редкие версии книг Данте Алигьери, а также эскизы испанского художника Франсиско Гойя.

Книги похитили со склада в январе 2017 года, сделав дыры в крыше (воры спустились с высоты 12 м, уклоняясь от датчиков движения). Книги хранились на складе перед отправкой на книжный аукцион в Лас-Вегасе (США).

Полиция идентифицировала злоумышленников: это румынская организованная преступная группировка. Как говорится в заявлении лондонской полиции, эта банда несет ответственность за серию краж со взломом по всей Великобритании.

Обвинения предъявлены 13 членам группировки, 12 из которых признали вину.

“Эти книги чрезвычайно ценны, но, что еще более важно, они незаменимы и имеют огромное значение для международного культурного наследия”, — отметили в полиции Лондона.