Covid-19 Украина

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В Румынии нашли загадочный монолит, похожий на тот, что пропал из пустыни в Юте

В Румынии появился загадочный металлический монолит похожий на тот, что был найден в пустыне американского штата Юта.

Среда, 2 декабря 2020, 13:02

Об этом пишет Onet.

“Румынский” монолит был обнаружен на холме в городе Пьятра-Нямц на северо-востоке страны 26 ноября.

Этот монолит высотой примерно 4 метра также сделан из металла. Его поверхность не гладкая, а покрыта нарисованными руками узорами.

“Монолит находится на частной территории, но мы до сих пор не знаем, кому он принадлежит. Перед тем, как что-либо туда поместить, вам нужно разрешение нашего учреждения, которое затем должно быть одобрено Министерством культуры”, – отметил представитель департамента культуры Рочана Йосану.

  • Ранее сообщалось, что в США, в штате Юта, обнаружили загадочную трехметровую металлическую стелу. 29 ноября она исчезла. 

 

Теги: моноліт, Румыния, США

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