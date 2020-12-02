В Румынии нашли загадочный монолит, похожий на тот, что пропал из пустыни в Юте

Об этом пишет Onet.
“Румынский” монолит был обнаружен на холме в городе Пьятра-Нямц на северо-востоке страны 26 ноября.
Этот монолит высотой примерно 4 метра также сделан из металла. Его поверхность не гладкая, а покрыта нарисованными руками узорами.
This monolith found in Piatra Neamt in Romania is similar to the one found in Utah. Read more at our website: https://t.co/L6vPd5hjvI pic.twitter.com/4LP81Fa3fw
— LUFOS (@LatestUFOs) November 29, 2020
“Монолит находится на частной территории, но мы до сих пор не знаем, кому он принадлежит. Перед тем, как что-либо туда поместить, вам нужно разрешение нашего учреждения, которое затем должно быть одобрено Министерством культуры”, – отметил представитель департамента культуры Рочана Йосану.
- Ранее сообщалось, что в США, в штате Юта, обнаружили загадочную трехметровую металлическую стелу. 29 ноября она исчезла.