Об этом сообщает издание Axios.

Соответствующее объявление сделала мэр Сан-Франциско Лондон Брид.

Комендантский час начнет действовать с вечера понедельника, 30 ноября: с 22:00 вечера до 5:00 утра. Такую карантинную меру вводят до 21 декабря.

Как отметила в своем Twitter Лондон Брид, власти штата Калифорния переместили город в самую строгую, “фиолетовую”, зону из-за всплеска COVID-19.

По ее словам, в настоящее время в городе в среднем фиксируется 118 новых случаев заражения в день (по сравнению с 73 в день по состоянию на первую неделю ноября). Брид добавила, что за неделю с 16 ноября в городе было зарегистрировано 768 случаев заражения COVID-19.

Брид назвала нынешнюю ситуацию “самым агрессивным всплеском”, который наблюдался в Сан-Франциско за время эпидемии.

Помимо комендантского часа, в городе вводят и ряд других ограничительных мер.

Так, с 12:00 воскресенья, 29 ноября, спортивные залы, музеи, кинотеатры и культовые сооружения в городе должны приостановить деятельность в помещениях. Магазины розничной торговли должны сократить вместимость до 25%.

Школы, которые уже открыты для очного обучения, смогут продолжать работать. Те же учебные заведения, которые еще не открылись, могут подавать заявки на обучение на открытом воздухе.

Будут разрешены: питание на открытом воздухе, розничная торговля в помещении, занятия фитнесом на открытом воздухе и индивидуальные тренировки в помещении (в спортзалах или фитнес-центрах).

Открытые игровые площадки, скейт-парки с ограниченной вместимостью, площадки для мини-гольфа, зоопарки также могут оставаться открытыми.

Городские власти выпустили рекомендацию для жителей не выезжать за пределы округа и соблюдать 14-дневный карантин в случае путешествий за пределы штата.

“Мы все должны внести свой вклад сейчас, как никогда, чтобы остановить распространение COVID-19. Это означает, что нужно удвоить те усилия, которые мы предпринимаем: носить маску, держаться на расстоянии от других, не собираться компаниями вне дома и часто мыть руки. Если вы почувствуете себя больным или заразились COVID-19, пройдите тестирование… Это самое опасное время, с которым мы столкнулись во время этой пандемии”, – подчеркнула Лондон Брид.