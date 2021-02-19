Гражданин РФ совершил нападение на сотрудника Государственной пограничной службы Украины в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

Нападение произошло 19 февраля в то время, как пограничных выполнял задачи по охране Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Нападающий, гражданин РФ, был вооружен ножом.

“Мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались не смертельными”, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина был записан на прием в Генконсульство. Причины нападения неизвестны.

После того, что произошло, на место вызвали полицию и “скорую”. Первую помощь пострадавшему оказал другой военнослужащий.