В Саудовской Аравии начался ежегодный хадж (паломничество) без паломников со всего мира — в этом году из-за пандемии COVID-19 в Мекку к святыням допустили только тысячу мусульман.

Об этом сообщает ВВС.

“В Саудовской Аравии начался хадж — паломничество мусульман в Мекку”, – говорится в сообщении.

Обычно на хадж прибывает несколько миллионов человек со всего мира, однако из-за пандемии COVID-19 власти Саудовской Аравии запретили приезд паломников из-за границы. На хадж могут отправиться только жители Саудовской Аравии или иностранцы, которые уже находятся в стране.

По прибытии в Мекку все паломники должны пройти карантин, а по возвращении с хаджа — 14-дневную изоляцию.

Хадж — это главный ритуал всех мусульман мира, паломничество в Мекку, где родился пророк Мухаммед. Хадж осуществляется в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря. По Корану, совершить Хадж должен каждый совершеннолетний мусульманин хотя бы раз в жизни, если ему позволяют здоровье и финансовые возможности.