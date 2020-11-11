Об этом сообщает Reuters.
В церемонии принимали участие дипломаты из Евросоюза и других стран.
Официальный представитель Греции сообщил Reuters, что четыре человека были ранены.
“Произошел взрыв на немусульманском кладбище в Джедде. Четверо получили легкие ранения, среди них один грек”, – сказал он.
Франция призвала своих граждан, проживающих в Саудовской Аравии, проявлять максимальную бдительность после этого инцидента. Французские власти считают это очередной атакой.
“Посольства, участвовавшие в церемонии, осуждают это трусливое нападение и призывают власти Саудовской Аравии пролить как можно больше света на это, а также выявить и выследить преступников”, – говорится в заявлении МИД Франции.
Взрыв стал вторым инцидентом в сфере безопасности, произошедшим в Джедде за последние пару недель, и первой за многие годы атакой с применением взрывчатки против иностранцев.
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