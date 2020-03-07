Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что двое из арестованных входят в число самых влиятельных людей в королевстве.

По данным издания, арестованы, в частности, единственный оставшийся в живых младший брат короля принц Ахмед бин Абдулазиз, бывший наследный принц Мухаммед бен Наиф, который был министром внутренних дел до тех пор, пока его не отстранили от должности и поместили под домашний арест по приказу Мухаммеда бен Салмана в 2017 году, а также королевский кузен принц Наваф бин Наиф.

Задержание родственников короля Саудовской Аравии может быть попыткой наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда устранить своих прямых конкурентов в борьбе за власть. Действующему королю Саудовской Аравии 84 года. В случае его смерти или отречения Мухаммед станет единственным легитимным претендентом на престол.

Напомним, 59-летнего журналиста Джамаля Хашогги убили 2 октября 2018 года в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Хашогги был известным критиком правящей династии в Эр-Рияде. В сентябре 2017 года он уехал в США, где вел колонку в Washington Post. В ней он все более открыто выступал против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.