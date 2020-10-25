Об этом сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

“Работает незаконная УИК, которая организует голосования в сельский совет, общины, которая отказывается входить в состав ОТО. Действует она по идентичному номеру, как и настоящая УИК – 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют. Полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе, получили уже разрешение прокуратуры на вход в здание частной формы собственности для осуществления следственных действий”, – говорится в сообщении.

По словам Айвазовской, возле фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а на настоящем очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и возле него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти.

По оценкам юристов ОПОРЫ это нарушение законодательства в соответствии со статьями УК:

Статья 353. Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица – членами комиссий,

Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.