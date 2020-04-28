Covid-19 Украина

обновлено 30.04.2020 в 07:01

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29 апреля

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У семи сотрудников Закарпатской ОГА обнаружили COVID-19: в админздании вводят ряд ограничений

Среди сотрудников Закарпатской областной госадминистрации зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом.

Вторник, 28 апреля 2020, 15:15

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

“Пятеро работников заболели на прошлой неделе”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что одному больному удалось выздороветь.

“Главой Закарпатской ОГА Алексеем Петровым подписано распоряжение об усилении карантинных мер в помещении Закарпатской ОГА”, – добавили в облгосадминистрации.

Теги: Коронавирус, Закарпатская область, карантин

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