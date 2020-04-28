У семи сотрудников Закарпатской ОГА обнаружили COVID-19: в админздании вводят ряд ограничений

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
“Пятеро работников заболели на прошлой неделе”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что одному больному удалось выздороветь.
“Главой Закарпатской ОГА Алексеем Петровым подписано распоряжение об усилении карантинных мер в помещении Закарпатской ОГА”, – добавили в облгосадминистрации.
- В Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки был подтвержден 401 новый случай.
- Эпидемия коронавируса COVID-19 на территории Украины должна завершиться до 8 июня 2020 года.