Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.

Ромни заявил, что резолюции с санкциями против причастных к отравлению и заключению Навального вынесут на голосование на этой неделе.

“Сильные лидеры не должны сажать противников, чтобы сохранить власть. Сначала Навального отравили, а когда это не удалось, режим Путина приговорил его в тюрьму после фиктивного процесса. На этой неделе мы примем законодательство, чтобы санкционировать виновных в этих действиях”, – подчеркнул сенатор.