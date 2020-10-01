Глава комитета по вооруженным силам Сената США Адам Смит предложил разместить американские войска в Восточной Европе, чтобы сдерживать агрессию России.

Об этом он сказал во время слушаний в профильном комитете 30 сентября.

Эти слушания касались изменений в оборонной стратегии США на территории Европы.

Политик считает, что присутствие американских войск в Европе будет сдерживать Россию.

“Россия становится более, а не менее агрессивной… Ее усилия в Украине определенно были очень агрессивными. Ее усилия, направленные на подрыв демократии любыми возможными способами в Европе и США, и где-либо еще, только возросли”, – сказал Смит.

Также он обосновал свое предложение тем, что агрессия со стороны РФ влияет на “партнерство США в Европе”.

“Есть четкие возможности для потенциального размещения войск в странах Восточной Европы для того, чтобы сдерживать российскую агрессию в той части мира”, – заявил Смит.