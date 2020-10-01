Об этом он сказал во время слушаний в профильном комитете 30 сентября.
Эти слушания касались изменений в оборонной стратегии США на территории Европы.
Политик считает, что присутствие американских войск в Европе будет сдерживать Россию.
“Россия становится более, а не менее агрессивной… Ее усилия в Украине определенно были очень агрессивными. Ее усилия, направленные на подрыв демократии любыми возможными способами в Европе и США, и где-либо еще, только возросли”, – сказал Смит.
Также он обосновал свое предложение тем, что агрессия со стороны РФ влияет на “партнерство США в Европе”.
“Есть четкие возможности для потенциального размещения войск в странах Восточной Европы для того, чтобы сдерживать российскую агрессию в той части мира”, – заявил Смит.
- Министр обороны США Марк Эспер заявлял, что часть американских войск вывели из Германии и передислоцировали с целью усилить сдерживание России.