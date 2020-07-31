Американские сенаторы предложили ежегодно выделять Украине $300 млн военной помощи, а также увеличить сумму на летальное оружие.

Об этом сообщает Reuters.

Авторы законопроекта – сенаторы Боб Менендес, Крис Мерфи, Джин Шахин, Джеймс Риш, Роб Портман и Джон Баррассо. Они считают, что США являются самым сильным сторонником Украины, но необходимость в безопасности возрастает под давлением РФ.

“Двухпартийный закон о партнерстве по линии госбезопасности в Украине позволит решить данные проблемы путем значительного увеличения долгосрочной помощи в области безопасности для наших партнеров в Украине, обеспечивая при этом ответственность их демократических институтов. Помощь США в обеспечении безопасности для народа Украины — это то, что нужно. Это помогает продвигать наши ценности и отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Этот законопроект показывает, что наша приверженность безопасности Украины должна быть неизменной и защищенной от политики. И я с нетерпением жду возможности заручиться поддержкой этого важнейшего законодательства в Сенате”, — заявил Менендес.

В Сенате также предложили рассмотреть возможность предоставления финансовой помощи украинским офицерам. Предложено передавать $4 млн в год на подготовку высшего военного состава.

Согласно документу, который представили сенаторы, в рамках увеличения финансовой военной помощи Белый дом должен назначить миротворца в Украине от США, который будет присутствовать на мирных переговорах в нормандском формате и способствовать диалогу между черноморскими странами.

Законопроект призывает госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Законопроект требует отчета Минобороны США и Госдепартамента о потребностях ВСУ и плана оказания помощи в сфере безопасности.

В Администрации президента Дональда Трампа такое предложение поддержали. Так, государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что такой шаг – это стремление защитить “интересы и друзей”.

“Администрация США действительно поддерживает увеличение летальной помощи Украине.

Эта администрация предприняла шаги для защиты наших интересов и друзей. Мы обнародовали Крымскую декларацию, мы предоставили Украине летальное военное оборудование. Мы наложили санкции на более 360 российских целей всего, от нарушений прав человека до поддержки Россией убийственного режима Асада, использования наемников и ставленников во всем мире”, – завил Помпео.

При этом госсекретарь США назвал Россию дестабилизирующей авторитарной силой в Украине.