Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что на заседании Правительства в среду, 15 апреля, решат вопрос надбавок в 300 % медикам, которые лечат больных коронавирусом COVID-19.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“На ближайшем заседании Правительства будут внесены изменения в постановление относительно урегулирования вопроса заработной платы 300 % для медиков за март”, – сказал Степанов.

Он отметил, что источником дополнительных средств для медработников станет медицинская субвенция, которую уже перечислили в регионы.

“Хочу успокоить наших медицинских работников: этот вопрос урегулирован”, – добавил министр.