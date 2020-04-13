Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.
“На ближайшем заседании Правительства будут внесены изменения в постановление относительно урегулирования вопроса заработной платы 300 % для медиков за март”, – сказал Степанов.
Он отметил, что источником дополнительных средств для медработников станет медицинская субвенция, которую уже перечислили в регионы.
“Хочу успокоить наших медицинских работников: этот вопрос урегулирован”, – добавил министр.
13.04.2020 | Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Опубликовано Міністерство охорони здоров’я України Воскресенье, 12 апреля 2020 г.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует компенсировать выплаты для зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время карантина.