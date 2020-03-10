В среду, 11 марта, Украину накроет атмосферный фронт, который принесет дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“11 марта в Украину придет атмосферный фронт. А, следовательно, дожди. Юг разве что удержится от осадков”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ветер ожидается западным и порывистым.

Температура воздуха на Западе и Севере прогнозируется +8 +11 градусов, однако на Юге, Востоке и Центре воздух будет теплее – +10 +15 градусов.

В Киеве среда будет дождливой, ветреной, свежей, температура воздуха ожидается +9 +10 градусов.