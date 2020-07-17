Об этом пишет Techcrunch.

По информации представителей сервиса, Reels станет доступен одновременно сразу в 50 странах, в том числе в США.

“Пользователи в странах, где мы его тестируем, продемонстрировали такую большую креативность в короткометражном видео, что мы убедились, что пользователи со всего мира также хотят сделать это”, – добавил представитель.

Тестировать этот сервис Instagram начал в 2019 году. В редакторе можно монтировать 15-секундные видеоролики. Приложение позволяет регулировать скорость воспроизведения, накладывать на видео музыку и брать аудиодорожку из других видео.

Отметим, что информация о скором релизе Reels появилась после того, как стало известно о возможном запрете на использование TikTok в США. Кроме того, Индия также недавно ввела запрет на использование ряда китайских приложений, среди которых оказался TikTok.