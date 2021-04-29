Про це журналіст розказав #Буквам.
За словами Андрія Дзиндзі, він взагалі не фотографував нардепа.
Микола Бабенко: Лізеш в мою переписку особисту. Послухай! …
Андрій Дзиндзя: По-перше, я в вашу переписку не лізу. Ви народний депутат, скажіть, навіщо ви сюди прийшли? Що ви від мене хочете?
Бабенко: Я хочу сказати два слова. Я пропоную послухати. Я ж не приходжу до тебе додому, до дружини, не лізу в твоє особисте листування …
Дзиндзя: Особисте листування – це, коли ви будете вдома з дружиною. А в Парламенті …
Бабенко: Не кричи на мене. Кажу по-людськи. Можна почути, можна не почути.
Дзиндзя: Я не почув.
Бабенко: Не почув? Прекрасно! Добре!
Дзиндзя: Я жодного разу вас не фотографував.
Журналіст заявляє, що нардеп починав йому погрожувати фразою “або ти…”, але Дзиндзя зрештою в розмові перебив, не дав Бабенку закінчити речення.
- У травні 2019 року повідомлялося, що журналіст Андрій Дзиндзя звинуватив народного депутата Сергія Лещенка в харрасменті. Нардеп все заперечував.