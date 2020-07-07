В СМИ сообщили, что Анатолий Шарий владеет незадекларированной виллой в Испании стоимостью в один миллион евро.

Об этом сообщается в расследовании “Слідство. Інфо”.

Уточняется, что информацию о вилле Шария расследователи получили из испанского имущественного реестра.

Вилла расположена на морском берегу в Каталонии в городе Рода-де-Бара. Анатолий Шарий стал ее владельцем в 2019 году.

По информации журналистов, в описании земельного участка и недвижимости сказано, что дом состоит из жилого этажа на 161 метр квадратный и подвала на 69 метров квадратных. При этом вокруг дома есть сад на 5,2 сотки. Помимо того, за участком имеется пляж.

Неизвестно, как Шарий стал владельцем виллы. Также не указана и цена объекта. Однако, согласно каталонским сайтам недвижимости, ближайшая из найденных вилл стоит 950 тысяч евро. Другая вилла, которая расположена рядом, стоит миллион евро.