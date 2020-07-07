Об этом сообщается в расследовании “Слідство. Інфо”.
Уточняется, что информацию о вилле Шария расследователи получили из испанского имущественного реестра.
Вилла расположена на морском берегу в Каталонии в городе Рода-де-Бара. Анатолий Шарий стал ее владельцем в 2019 году.
По информации журналистов, в описании земельного участка и недвижимости сказано, что дом состоит из жилого этажа на 161 метр квадратный и подвала на 69 метров квадратных. При этом вокруг дома есть сад на 5,2 сотки. Помимо того, за участком имеется пляж.
Неизвестно, как Шарий стал владельцем виллы. Также не указана и цена объекта. Однако, согласно каталонским сайтам недвижимости, ближайшая из найденных вилл стоит 950 тысяч евро. Другая вилла, которая расположена рядом, стоит миллион евро.
- Ранее Анатолий Шарий и народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Олег Волошин обсуждали, как можно посадить в СИЗО противников Шария, которые накануне участвовали в нескольких стычках со сторонниками блогера.