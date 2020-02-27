Китайский город Шэньчжэнь намерен ввести запрет на употребление в пищу собак и кошек из-за вспышки коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

В предложенных постановлениях городского правительства перечислены девять видов мяса, разрешенных к употреблению, включая свинину, курицу, говядину и кролика, а также рыбу и морепродукты.

“Запрет на потребление диких животных является обычной практикой в развитых странах и является универсальным требованием современной цивилизации”, – отмечается в документе.

Ученые подозревают, что новый вирус передается человеку от животных. Некоторые из самых ранних инфекций были обнаружены у людей, которые имели доступ к рынку дикой природы в столице провинции Хубэй – Ухане, где продавались летучие мыши, змеи, циветты и другие животные.

В документе предлагается узаконить статус собак и кошек как домашних животных, что запретит их потребление в еду.

Другими разрешенными видами мяса будут баранина, осел, утка, гуси и голубь. В предложении также отмечается, что в Китае существует более 2000 видов охраняемых диких животных.