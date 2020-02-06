В этом году в шести украинских городах – Киеве, Днепре, Львове, Запорожье, Одессе и Харькове – состоятся беговые мероприятия Ukrainian Majors Running League от Run Ukraine. Шесть полумарафонов и Киевский марафон соберут на стартах более 50 тысяч бегунов из Украины и зарубежья. Среди них будеи 850 ветеранов АТО, военных и волонтеров – участников забега "Ветеранская десятка".

С нового сезона география забега расшириться: в 2020 старты “Ветеранской десятки” состоятся во всех городах Ukrainian Majors Running League: Киеве, Днепре, Львове, Запорожье, Одессе и Харькове. Всего на старты смогут выйти 850 защитников Украины: по 50 в регионах и по 300 на двух киевских мероприятиях.

“Ветеранская десятка” – это забег на 10 км для людей, которые посвятили свою жизнь Украине. Организаторы Ukrainian Majors Running League, компания Run Ukraine, уже открыли регистрацию на него. Участие в “Ветеранской десятке” примут ветераны АТО/ООС. Участие в забеге для них бесплатное.

Забег “Ветеранская десятка” призван приобщить людей, которые прошли через ужасы войны, к будничной жизни через спорт и преодоление себя. Также он должен привлечь внимание к участникам боевых действий на Востоке Украины, которые уже не первый год защищают суверенитет и целостность государства, гарантируя миллионам украинцев мир и покой.

“В “Ветеранской десятке” мы видим свой персональный вклад в реабилитацию ветеранов АТО, военных, – делиться генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий. – Мы возвращаем ветеранов домой, в мирную жизнь, помогаем социализироваться, благодарим за то, что они делают для нас. Бесплатное участие – это наименьшее, что мы сегодня можем сделать. Мы верим в Украину и её мирное будущее, которое живет в центре каждого из нас!”

“Ветеранская десятка” создана компанией Run Ukraine совместно с Национальным советом спортивной реабилитации защитников Украины при поддержке Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко. В 2018 и 2019 годах забег организовывался осенью во время Киевского марафона, приобщая по 300 украинских защитников.У 2018 та 2019 роках забіг організовувався восени під час Київського марафону, залучаючи по 300 українських захисників.

“Человеческая жизнь – самая главная ценность, а забег “Ветеранская десятка” – это объединение воли и мужества украинских ветеранов, которые защищали жизни гражданских людей, – убежден Вадим Свириденко. – Именно поэтому мы и способствуем организации подобных забегов”.

Зарегистрироваться на “Ветеранскую десятку” в своем городе можно на сайте соответствующего мероприятия:

• 4-5 апреля 2020 года – 10th Work.ua Kyiv Half Marathon

• 24 мая 2020 года – 5th Interpipe Dnipro Half Marathon

• 14 июня 2020 года – 5th Molokiya Lviv Half Marathon

• 4 июля 2020 года – 4th Zaporizhstal Half Marathon

• 13 сентября 2020 года – 5th Tavria V Odesa Half Marathon

• 4 октября 2020 года – 1st Run Ukraine Kharkiv Half Marathon

• 24-25 октября 2020 года – 11th Wizz Air Kyiv City Marathon

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