У Східному Єрусалимі в результаті жорстоких сутичок між ультраправими єврейськими активістами, палестинцями та ізраїльською поліцією поранення отримала сотня людей.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Сотні євреїв-ультранаціоналістів, кричущих “Смерть арабам”, зустріли палестинських демонстрантів у міських воріт Дамаска пізно ввечері в четвер.

Поліція, яка намагалася розборонити ці дві групи, застосувала світлошумові гранати і сльозогінний газ, при цьому, деякі з учасників протесту кидали каміння і пляшки в правоохоронців.

Зазначається, що щонайменше 100 палестинців отримали поранення, в тому числі 21 людина, що потребує госпіталізації. Також був заарештований ряд людей.

За даними ВВС, напруга наростає вже кілька днів. У четвер палестинці звинуватили поліцію в спробі перешкодити їм проводити свої звичайні вечірні збори в Рамадан біля воріт Дамаска, історичної пам’ятки обнесеної стіною Старого міста Єрусалима.

Поліція попередила, що вони будуть “діяти рішуче проти насильства і безладів всіх видів”.

Як відомо, в Єрусалимі знаходяться ключові релігійні об’єкти, священні для іудаїзму, ісламу та християнства.