В школах Чернигова ввели смешанную форму обучения: ученики 1-4 классов будут посещать уроки каждый день, а 5-11 классов - по очереди через неделю.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

Смешанную форму обучения ввели с понедельника, 7 сентября. Это связано со значительным ухудшением эпидемической ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Отмечается, что ученики 1-4-х классов будут учиться в обычном режиме, то есть все дети будут ходить в школу. В то же время, соискатели образования 5-11-х классов будут учиться по смешанной форме. Классы уже поделили на две равные группы – ориентировочно по 15 детей каждая. Каждую неделю они будут меняться.

В частности, первую неделю половина класса будет учиться в школе и под руководством учителя овладевать двухнедельным учебным материалом. Вторая половина детей будет дома выполнять задачи поисково-исследовательского, творческого характера и задачи на закрепление полученных знаний.

На следующей неделе первая группа учеников будет выполнять соответствующие домашние задания, находясь дома, а вторая группа – учиться в школе.