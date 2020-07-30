Киевский городской совет поддержал проект решения об исполнении гимна Украины в столичных школах.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от ВО “Свобода” Олег Бондарчук в Facebook.

“Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения”, – подчеркнул он.

Депутат поблагодарил Тарасу Мацюку, который стал идейным вдохновителем решения.

Другой “свободовец” Игорь Мирошниченко отметил, что теперь каждый день киевские школьники будут начинать с исполнения гимна.

“Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах!” – написал он.