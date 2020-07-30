Об этом сообщил депутат Киевсовета от ВО “Свобода” Олег Бондарчук в Facebook.
“Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения”, – подчеркнул он.
Депутат поблагодарил Тарасу Мацюку, который стал идейным вдохновителем решения.
Другой “свободовец” Игорь Мирошниченко отметил, что теперь каждый день киевские школьники будут начинать с исполнения гимна.
“Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах!” – написал он.
- В Минобразования озвучили три сценария начала обучения в школах с 1 сентября.
- В Министерстве образования и науки Украины не исключали, что в связи с эпидемической ситуацией из-за коронавируса обучение в школах частично будет переведено в онлайн. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупреждал, что школам в новом учебном году, вероятно, придется продолжить работу в дистанционном режиме.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября, так как для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей стране.