В Шотландии на законодательном уровне запретили шлепать детей в воспитательных целях.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Так, в Шотландии вступил в силу закон, запрещающий физическое наказание детей в возрасте до 16 лет. Этот документ был одобрен шотландским парламентом в прошлом году.

Таким образом, Шотландия первой в составе Соединенного Королевства запретила физическое наказание детей.

Ранее родителям и опекунам в Шотландии разрешалось применять физическую силу в отношении своих детей, если это считалось “соразмерным наказанием”. Решая, было ли наказание ребенка в возрасте до 16 лет “разумным”, суды принимали во внимание такие факторы, как характер наказания, его продолжительность и частота, возраст ребенка и последствия (как физические, так и психические).

Согласно новому закону, формулировка “оправданное нападение” в таких случаях больше не действует. Цель документа состоит в том, чтобы обеспечить детям ту же степень защиты от нападений, что и взрослым. Родители могут столкнуться с судебным преследованием за любое применение физического наказания к своим детям.

Инициатор законопроекта – депутат шотландского парламента и бывший полицейский Джон Финни отмечал, что порка учит детей тому, что “сила – это правильно”, и что запрет “станет мощным сигналом о том, что насилие недопустимо ни при каких обстоятельствах”.

Противники закона утверждали, что никакие изменения не нужны, поскольку существующее законодательство уже защищало детей от жестокого обращения со стороны взрослых.

Они настаивали, что изменения могут спровоцировать “травмирующее вмешательство” в “хорошие семьи”, которые используют дисциплину в отношении детей.

Ожидается, что аналогичный запрет на физическое наказание с 2022 года введет также Уэльс (еще одна часть Великобритании). В то же время в Англии и Северной Ирландии подобный законопроект принимать пока не планируют.

Первой в мире физическое наказание детей запретила Швеция в 1979 году.