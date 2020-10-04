В избирательном штабе кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявили, что планируют регулярно публиковать его результаты тестов на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает The Washington Post.

Представитель кампании Байдена Эндрю Бейтс рассказал, что в штабе придерживаются строгих и обширных мер безопасности, рекомендованных экспертами в области общественного здравоохранения и врачами, включая социальное дистанцирование, ношение масок и дополнительные меры безопасности.

“Вице-президент Байден будет регулярно проходит тестирование, и мы будем публиковать результаты каждого теста”, – сообщил он.