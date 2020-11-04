В штабе кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена заявили о его победе на выборах главы государства.

Об этом заявил советник штаба Байдена адвокат Боб Бауэр во время пресс-конференции.

“Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы”, – сказал Боб Бауэр.

В штабе демократов пообещали подсчитать голоса всех избирателей.

“Самое важное, что я хочу поделиться с вами, это то, что Джо Байден движется вперед к победе на этих выборах, и он будет следующим президентом Соединенных Штатов”, – отметила менеджер штаба политика Джен Диллон.

По ее словам, можно с уверенностью говорить о том, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин (10 голосов выборщиков).

“На сегодня мы уверенно идем к победе… Вице-президент получит больше голосов, чем любой другой кандидат в президенты за всю историю, и подсчет продолжается до сих пор… Мы идем к тому, чтобы получить в Мичигане больше, чем Дональд Трамп в 2016 году. В Висконсине больше, чем Трамп в 2016 году. В Пенсильвании больше, чем Трамп в 2016 году”, – сказала она.

Также Байден после обработки 95% бюллетеней обходит своего оппонента от Республиканской партии, действующего американского лидера Дональда Трампа в штате Мичиган.

По последним данным, у Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа – 213. Для победы нужно 270 голосов.