Об этом заявил советник штаба Байдена адвокат Боб Бауэр во время пресс-конференции.
“Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы”, – сказал Боб Бауэр.
В штабе демократов пообещали подсчитать голоса всех избирателей.
“Самое важное, что я хочу поделиться с вами, это то, что Джо Байден движется вперед к победе на этих выборах, и он будет следующим президентом Соединенных Штатов”, – отметила менеджер штаба политика Джен Диллон.
По ее словам, можно с уверенностью говорить о том, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин (10 голосов выборщиков).
“На сегодня мы уверенно идем к победе… Вице-президент получит больше голосов, чем любой другой кандидат в президенты за всю историю, и подсчет продолжается до сих пор… Мы идем к тому, чтобы получить в Мичигане больше, чем Дональд Трамп в 2016 году. В Висконсине больше, чем Трамп в 2016 году. В Пенсильвании больше, чем Трамп в 2016 году”, – сказала она.
Также Байден после обработки 95% бюллетеней обходит своего оппонента от Республиканской партии, действующего американского лидера Дональда Трампа в штате Мичиган.
По последним данным, у Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа – 213. Для победы нужно 270 голосов.
- В США продолжается подсчет голосов. Эпидемия и беспрецедентный уровень голосования по почте означают, что есть основания ожидать, что одни штаты будут очень, очень медленно подсчитывать свои голоса, в то время как другие – побыстрее.
- #Буквы следят за выборами президента в США. Подробнее об этом можно прочитать здесь.