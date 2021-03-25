В штабе российского оппозиционера Алексея Навального отказались исправлять карту, на которой незаконно оккупированный украинский Крым обозначен как часть России.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Речь идет о сайте “Свободу Навальному!”, с помощью которого команда заключенного оппозиционера собирает массовую акцию в его поддержку (на 500 тысяч участников).

С этой целью на сайте запустили интерактивную карту для всех желающих зарегистрироваться в поддержку акции в разных уголках России.

На указанной карте оккупированный украинский Крым обозначен как “российский” (на картографическом изображении он “включен” в состав РФ).

Чубаров сообщил, что общался по этому поводу с руководителем сети региональных штабов Навального – Леонидом Волковым, однако тот отказался исправить карту.

“По моей инициативе… у меня состоялся разговор с Леонидом Волковым, во время которого я объяснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины, исключив на изображении полуостров Крым из границ РФ. Господин Волков объяснил мне невозможность предложенного мной исправления”, – отметил Чубаров.

“Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда являются те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова? Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным – хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме”, – подытожил Чубаров.

Стоит отметить, что на момент написания новости карта на сайте “Свободу Навальному!” так и не была исправлена.

Как известно, сам Алексей Навальный неоднократно высказывал неоднозначную позицию относительно оккупации украинского Крыма.

В частности, Навальный в 2014 году, комментируя захват Россией украинских территорий, заявлял, что “несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ”, “останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины”.

“Крым – это бутерброд с колбасой, или, чтоб его туда-сюда возвращать?” – говорил он.

Впоследствии Навальный сообщил, что в случае победы на президентских выборах проведет в оккупированном Крыму повторный референдум, поскольку “сейчас непонятно, чья территория”.

2 февраля этого года суд в Москве приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу “Ив Роше” (за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев)).