Двое украинских военнослужащих, которые пострадали на Донбассе 25 августа, подорвались на противопехотной мине. Противник установил ее дистанционным способом.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“25 августа в полосе ответственности бригады морской пехоты во время осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2… Предварительно установлено, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом. Такие провокации враг использует в Донецкой и Луганской областях”, – отмечается в сообщении.

В штабе уточнили, что воины в результате взрыва получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Кроме взрыва указанной мины, военнослужащими подразделений части и наблюдателями украинской стороны Совместного центра по контролю и координации больше нарушений в этот день зафиксировано не было.

В штабе напомнили, что подобная вражеская провокация с использованием БПЛА для сброса гранатометного выстрела ВОГ-17 была осуществлена на этом же участке фронта около 23:00 24 августа.