Об этом сообщает Associated Press.
Штаб уже подал судебные иски с требованием остановить подсчет голосов в Джорджии, Пенсильвании и Мичигане. Пересчета голосов требуют провести в Висконсине.
В штате Джорджия на данный момент подсчитано 98% голосов. Трампу отдали предпочтение 49,6% избирателей, а Байдену – 49,1%. После закрытия участков в штате начали считать голоса тех, кто прислал бюллетени по почте. Учитывая, что в большинстве таким способом голосовали демократы, разрыв между кандидатами существенно сокращается. Так, сейчас между ними разрыв в всего 22,5 тысячи голосов.
Ранее в Джорджии жители голосовали за республиканцев.
На кону – 16 голосов выборщиков.
В Висконсине, с незначительным отрывом, лидирует Байден. В штате подсчитали 99% голосов. За Байдена проголосовали 49,6% избирателей, а за Трампа – 48,9% избирателей. На прошлых выборах президента здесь поддержали Дональда Трампа, а на двух предыдущих – представителя Демократической партии Барака Обаму.
Руководитель штаба Билл Степьен не вдаваясь в подробности сообщил, что республиканцы фиксируют “нарушения в нескольких округах в Висконсине”.
В Мичигане подсчитаны 99% голосов и первенство одержал Байден. Разрыв между кандидатами довольно внушительный.
Байдена поддержали 50,5% избирателей, а Трампа – 48%.
На выборах в 2016 году местные жители поддержали Трампа, хотя раньше голосовали за демократа Барака Обаму.
В Пенсильвании наиболее сложная ситуация для обеих кандидатов. Для каждого из них выигрыш в этом штате равен победе на выборах. На кону – 20 голосов выборщиков.
На данный момент в Пенсильвании обработали 89% голосов. Ситуация довольно шаткая как для демократов, так и для республиканцев. На предыдущих выборах здесь голосовали за Дональда Трампа, а еще раньше – за демократа Барака Обаму. В этом штате довольно распространено движение ЛГБТ-сообщества, потому победа консервативного Трампа на прошлых выборах была неожиданностью.
Сейчас Трампа тут поддерживают 50,7% избирателей, а Байдена – 48,1%. Но в виду того, что 11% еще не подсчитаны – ситуация может кардинально измениться.
Накануне президент США Дональд Трамп назвал очень странным, что за ночь в некоторых штатах под руководством демократов, где он лидировал, вышел вперед Джо Байден.
- Сейчас итоги голосования еще подводят в Неваде, Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Аляске. Одержав победу в любом из этих штатов Байден выиграет выборы.
- Байден лидирует только в Неваде (49,3% против 48,7% у Трампа). Избирательные чиновники штата Невада объявили перерыв до 9 утра 5 ноября (21:00 по киевскому времени).
- У Трампа есть поддержка 214 выборщиков и незначительное преимущество в штатах, где голоса еще не сочтены.
- Джо Байден победил Дональда Трампа в штате Висконсин, получив поддержку 237 выборщиков из 270 необходимых для победы.
- В штабе президента США Дональда Трампа уже заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.
- Также Байден одержал победу в Мичигане, увеличив свою поддержку до 253 выборщиков. Кампания Трампа требовала остановить подсчет голосов в Мичигане.
- В Пенсильвании подсчет голосов замедлен за большого количества досрочных голосований и задержки почтовой службы. У Трампа уже заявляли о якобы фальсификации в этом штате.
- Штаб Байдена уже объявил сбор средств на судебное противостояние с Трампом. Впоследствии на тот же шаг пошел штаб Трампа.