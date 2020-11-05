В предвыборном штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа высказали претензии к подсчету голосов в таких штатах, как Джорджия, Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.

Об этом сообщает Associated Press.

Штаб уже подал судебные иски с требованием остановить подсчет голосов в Джорджии, Пенсильвании и Мичигане. Пересчета голосов требуют провести в Висконсине.

В штате Джорджия на данный момент подсчитано 98% голосов. Трампу отдали предпочтение 49,6% избирателей, а Байдену – 49,1%. После закрытия участков в штате начали считать голоса тех, кто прислал бюллетени по почте. Учитывая, что в большинстве таким способом голосовали демократы, разрыв между кандидатами существенно сокращается. Так, сейчас между ними разрыв в всего 22,5 тысячи голосов.

Ранее в Джорджии жители голосовали за республиканцев.

На кону – 16 голосов выборщиков.

В Висконсине, с незначительным отрывом, лидирует Байден. В штате подсчитали 99% голосов. За Байдена проголосовали 49,6% избирателей, а за Трампа – 48,9% избирателей. На прошлых выборах президента здесь поддержали Дональда Трампа, а на двух предыдущих – представителя Демократической партии Барака Обаму.

Руководитель штаба Билл Степьен не вдаваясь в подробности сообщил, что республиканцы фиксируют “нарушения в нескольких округах в Висконсине”.

В Мичигане подсчитаны 99% голосов и первенство одержал Байден. Разрыв между кандидатами довольно внушительный.

Байдена поддержали 50,5% избирателей, а Трампа – 48%.

На выборах в 2016 году местные жители поддержали Трампа, хотя раньше голосовали за демократа Барака Обаму.

В Пенсильвании наиболее сложная ситуация для обеих кандидатов. Для каждого из них выигрыш в этом штате равен победе на выборах. На кону – 20 голосов выборщиков.

На данный момент в Пенсильвании обработали 89% голосов. Ситуация довольно шаткая как для демократов, так и для республиканцев. На предыдущих выборах здесь голосовали за Дональда Трампа, а еще раньше – за демократа Барака Обаму. В этом штате довольно распространено движение ЛГБТ-сообщества, потому победа консервативного Трампа на прошлых выборах была неожиданностью.

Сейчас Трампа тут поддерживают 50,7% избирателей, а Байдена – 48,1%. Но в виду того, что 11% еще не подсчитаны – ситуация может кардинально измениться.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал очень странным, что за ночь в некоторых штатах под руководством демократов, где он лидировал, вышел вперед Джо Байден.