В штабе президента США Дональда Трампа заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.

Об этом в Twitter написал пресс-секретарь избирательной кампании главы государства Тим Мертау.

“Появились сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов. Президент находится в приемлемых рамках, чтобы запросить пересчет голосов, и мы немедленно это сделаем”, – написал он.

С таким же заявлением выступила и команда штаба.

По данным CNN, после подсчета 99% голосов в Висконсине у Трампа 48,8% голосов, а у Байдена – 49,4%.

Джо Байден опережает Трампа в этом штате на 0,6%, набрав 1 630 396 голосов.

Просить о пересчете голосов можно, если разрыв составляет менее 1 процентного пункта.