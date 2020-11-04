Об этом в Twitter написал пресс-секретарь избирательной кампании главы государства Тим Мертау.
“Появились сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов. Президент находится в приемлемых рамках, чтобы запросить пересчет голосов, и мы немедленно это сделаем”, – написал он.
С таким же заявлением выступила и команда штаба.
По данным CNN, после подсчета 99% голосов в Висконсине у Трампа 48,8% голосов, а у Байдена – 49,4%.
Джо Байден опережает Трампа в этом штате на 0,6%, набрав 1 630 396 голосов.
Просить о пересчете голосов можно, если разрыв составляет менее 1 процентного пункта.
- Также сообщалось, что кампания президента Дональда Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане пока ей не будет предоставлен доступ для наблюдения за процессом.
- Накануне, 3 ноября, в США стартовало голосование на выборах президента. Американцам предстоит выбрать между действующим президентом Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, вице-президентом времен Обамы. На досрочных выборах уже успели проголосовать почти 100 миллионов американцев. Подробнее читайте в материале #Букв.